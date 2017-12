Der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin treibt auch am Aktienmarkt wilde Blüten. Jüngstes Beispiel: Der Börsengang des singapurischen Unternehmens Long Fin in New York.

Als Venkat Meenavalli, der indische Chef des Fintech-Unternehmens Long Fin, vergangene Woche Mittwoch in New York die Urkunde zur Notierung an der Technologiebörse Nasdaq unterschrieb, sagte er ganz amerikanisch: "In God we trust." Im Hintergrund blinkte die Preistafel mit dem ersten Kurs seines Unternehmens an der Börse. 21 Prozent plus zeigte sie, vom Ausgabekurs von fünf Dollar war der Preis für eine Aktie bis auf 6,05 Dollar gestiegen. Doch dieser Zuwachs nimmt sich geradezu lächerlich aus im Vergleich zu der Rally, die anschließend folgte.

Am Montag, also genau fünf Tage nachdem die Aktie das erste Mal gehandelt wurde, kostete das Papier in der Spitze schon sagenhafte 143 Dollar. Wer zum ersten Kurs gekauft hatte, steigerte seinen Einsatz um 2261 Prozent. Das Unternehmen ("Slogan: Berechne das Unberechenbare") bietet allerlei Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel eine Software, mit der sich Anlagerisiken berechnen lassen. 40 Millionen Dollar Umsatz sprangen so im vergangenen Jahr heraus und immerhin sieben Millionen Dollar Nettogewinn. Das ist für ein Unternehmen, das an der Nasdaq gelistet ist, nicht besonders beeindruckend. Trotzdem kostete Long Fin zu einem Kurs von 143 Dollar je Aktie satte sieben Milliarden Dollar oder den tausendfachen Gewinn. Das ist etwa so viel wie die Saturn-Mutter Metro. Die allerdings schaffte zuletzt nicht sieben, ...

