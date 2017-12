Daimler stellt sein Nutzfahrzeuggeschäft in Asien neu auf. Hartmut Schick übernimmt die Lkw-Sparte dort. Der 56-jährige Manager war bislang für das Busgeschäft des Autokonzerns verantwortlich.

Der bisherige Chef der Bussparte von Daimler, Hartmut Schick, wird ab April das Lkw-Geschäft des Dax-Konzerns in Asien leiten. Der 56-Jährige löse den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Marc Llistosella ab, teilte Daimler am Dienstag mit. Schick ist seit 2009 Chef der Bussparte. Seit dem Abschluss seines Studiums 1986 verbrachte der gelernte Maschinenbauer sein gesamtes Berufsleben bei dem Stuttgarter Konzern - in der Konzernforschung, ...

