Der Bitcoin ist der Überflieger des Jahres. Selbst Privatanleger stecken Geld in die Kryptowährung. Die Vertreter des klassischen Geldwesens schwanken angesichts des Booms zwischen Skepsis und Faszination.

Die Anziehungskraft des Bitcoin-Booms ist so stark, dass die Digitalmünzen zum Alltagsthema geworden sind. Daher lief beim vorweihnachtlichen Treffen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann mit dem Frankfurter Journalistenclub ICFW am Präsidententisch eine nicht ganz ernst gemeinte Wette darauf, wie lang es dauern würde, bis das packende Thema die Debatte dominieren würde.

Und tatsächlich wichen die sperrigen Expertenthemen wie Outputlücke, Eigenkapitalquoten oder Forward Guidance schnell dem Faszinosum Bitcoin. Schon bei Frage Nummer vier war es so weit.

Ob es denn einen Zusammenhang zwischen der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken und den schwindelerregenden Preissteigerungen beim Bitcoin gebe, wollte ein Gast vom Bundesbankpräsidenten wissen. Der reagierte mit einem Konter: Der Zusammenhang liege eher bei der starken Berichterstattung über das Thema in den Medien.

Nun ja, viele Finanzexperten reagieren derzeit leicht genervt darauf, dass sie sich wieder und wieder zum Bitcoin äußern sollen. Doch Weidmann wäre nicht Weidmann, wenn er neben seiner Spitze an die Medien nicht auch inhaltlich Interessantes beizutragen gehabt hätte.

Weidmann sieht wichtige volkswirtschaftliche Geldfunktionen beim Bitcoin nicht erfüllt. So eigneten sich die Digitalmünzen wegen ihrer immensen Kursschwankungen nicht als zuverlässiger Wertspeicher. Auch als universelles Tauschmittel sei die Digitalwährung derzeit kaum praktikabel, weil die Technologie nur in Nischen zur Verfügung stehe. Aus diesen Gründen sieht der Bundesbankpräsident die Rolle von Bitcoin & Co. nicht als zentral für das Finanzsystem.

Daher bestehe auch kein dringender Handlungsbedarf für Finanzregulierer und Finanzaufseher. Einem Bitcoin-Verbot erteilt er mit dem Argument eine Absage, dass es für Anleger auch noch viele andere Wege geben, Geld zu verlieren. Und auch die könne man nicht alle verbieten. Deutlicher wird das Dänemarks Nationalbankgouverneur Lars Rohde: "Bleiben Sie weg. Das ist tödlich", lautet seine unmissverständliche Warnung an Sparer und Privatanleger.

