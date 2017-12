Die "MeToo"-Kampagne gegen sexuelle Übergriffe hat weltweit große Wellen geschlagen - besonders in den feministisch geprägten skandinavischen Ländern. Diese diskutieren nun über ein schärferes Sex-Gesetz.

In der Folge der "MeToo"-Kampagne um sexuelle Belästigung diskutieren mehrere skandinavische Länder über verschärfte Gesetze gegen Sexualstraftaten. "Sex muss freiwillig sein. Und ist er nicht freiwillig, so ist er illegal", sagte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in einer Weihnachtsrede. Schweden will per Gesetz festlegen, dass man künftig aktiv um Erlaubnis für Geschlechtsverkehr bitten muss. Sonst droht eine Verurteilung ...

