Estlands Notenbankchef Ardo Hansson spricht sich aufgrund des starken Wachstums im Euro-Raum für Änderungen in der Kommunikation der EZB aus. In den nächsten Monaten solle die Europäische Zentralbank (EZB) prüfen, ob sie in ihrer Botschaft nicht die Aufmerksamkeit mehr auf die vielseitigen Elemente der Geldpolitik einschließlich der Zinsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...