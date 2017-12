Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/19.12.2017



Geänderten Titel für SR beachten!



20.15 SR: SAAR3 extra



Das Saarlandmagazin



Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/19.12.2017



Geänderten Titel für SR beachten!



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Das Saarlandmagazin



Freitag, 19. Januar 2018 (Woche 3)/19.12.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben? Welche Träume wollten sich viele eigentlich schon lange erfüllen? - Und warum haben sie es noch nicht gewagt? Fehlt der Mut zur Veränderung? Sicherlich starten wieder viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Dabei sind es nicht immer die klassischen, alttäglichen Dinge, etwa mehr Sport zu treiben, mit dem Rauchen aufzuhören oder weniger Geld auszugeben. Nein, der eine oder andere nutzt diese Zeit auch für ganz grundsätzliche Überlegungen: Ist er eigentlich glücklich in seiner Ehe?



Würde er nicht viel lieber einen ganz anderen beruflichen Weg einschlagen? Wäre es nicht toll, auszuwandern in ein fernes, exotisches Land? Kurz: Steht er da in seinem Leben, wo er stehen will? Für viele bleiben dies nur Überlegungen. Aber einige erfüllen sich ihre Träume, springen ins kalte Wasser und brechen auf in ein ganz neues Leben. Oft entgegen großer Widerstände, finanzieller Hürden, Angst und Gegenwind. Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt - so weiß es der Volksmund. Was aber, wenn jemand ein Wagnis eingeht und damit scheitert? War dann alles umsonst, eine Fehlentscheidung, eine begangene Dummheit? Oder kann auch diese Erfahrung etwas Sinnvolles, Wegweisendes bedeuten? Wann lohnt es sich, ein Wagnis einzugehen? Und was braucht man dafür?



