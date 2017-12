Longfin ist gerade einmal ein paar Tage an der Börse in den USA gelistet, hat in dieser Zeit aber schon für mächtig Furore gesorgt. Die Aktie schoss innerhalb von drei Tagen um 2.500 Prozent nach oben. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, erklärt den Anstieg mit dem Thema Blockchain. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um JinkoSolar, die Lithium-Branche, Tesla, Steinhoff und den DAX. Das Interview finden Sie HIER.