Jahr für Jahr, wenn die Nobelpreise vergeben sind und im hohen Norden die Sonne tagsüber nicht mehr über den Horizont lugt, erwärmt kurz vor Jahresende noch eine andere entscheidende Frage die Gemüter im Land der putzig-bunten Holzunterkünfte: Wer hat im zu Ende gehenden Jahr das schönste Haus im Land gebaut?



Die fachkundige Jury der Zeitschrift "Allt om Villor och Hus" hat entschieden: Das Modell "Kaptensgarden" des Holzhaus-Herstellers Eksjöhus ist das "Haus des Jahres 2017".



Nicht umsonst trägt das stattliche Gebäude den Namen "Kapitänsgarten". Der Schritt vom Traumschiff in diese Traumvilla sollte nicht sonderlich schwer fallen: 216 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Etagen, erbaut in klassischem Stil alter Herrenhäuser, mit "snickarglädje" (Schwedisch für feine Holzverarbeitung) so weit das Auge reicht. Dachgauben und Herrenhofsprossen inklusive. Und dann diese Farbgebung, die nur Skandinavier so schön hinbekommen! Und die hohen Räume mit einer wunderbaren Landhausküche als Mittelpunkt strahlen Exklusivität aus. Wo gibt es denn so was Schönes?!



Da brat mir doch einer einen Elch! Dieses Traumhaus steht nicht nur im Eksjöhus-Katalog, sondern direkt am Meer! Sandra und Egon Wada haben es für ihre junge Familie in Resarö gebaut und mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet. So freut sich Eksjöhus Export-Manager Jari Saari, der auch für Vertrieb nach Deutschland zuständig ist, zurecht über die renommierte Auszeichnung für seine Schwedenhaus-Firma: "Der Preis spornt uns weiter an, hochwertige Holzhäuser mit viel Liebe zum Detail zu bauen, in denen Menschen dann über viele Jahrzehnte glücklich leben können."



In Schweden zeugen die ältesten Holzhäuser bereits seit Jahrhunderten von der Baukunst der smaländischen Handwerker rund um das Städtchen Eksjö. Alle Materialien und Rohstoffe kommen aus dem Land selbst. Wie zum Beispiel das erstklassige, kammergetrocknete Konstruktionsholz aus langsam gewachsener skandinavischer Fichte, die ökologisch verträglich angebaut wird.



Häuser von Eksjöhus gibt es seit über 50 Jahren auch in Deutschland. Die farbenfrohen Konstruktionen erinnern an Bullerbü und Pipi Langstrumpf. Und sie werden immer beliebter - nicht nur unter Skandinavien-Fans. Jari Saari vermutet: "Vielleicht liegt es daran, dass wir hier in Schweden gleich mehrere Wörter haben, die dem deutschen Begriff 'gemütlich' nahekommen. Wir sagen 'hemtrevlig', 'trivsam' - oder ganz einfach 'gemytlig'. Und so fühlen sich unsere Schwedenhäuser auch an."



Eksjöhus AB mit Sitz im schwedischen Eksjö gehört zu den größten Holzhaus-Herstellern des Landes. Das Unternehmen produziert jährlich mehrere hundert Einheiten aus einer Hand - vom eigenen Holzanbau bis zum schlüsselfertigen Haus. Einige Dutzend werden über deutsche Importeure in der Bundesrepublik errichtet.



