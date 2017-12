Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach einer Einigung der EU-Energieminister ist die Gefahr der Aufteilung Deutschlands in zwei Strompreiszonen gebannt. Voraussetzung dafür ist laut dem Bundeswirtschaftsministerium aber, dass der Ausbau der Stromautobahnen von Nord nach Süd bis 2025 vorankommt. Das ist ein zentrales Ergebnis der Beratungen der Minister, die in der Nacht zu einem weitreichenden Kompromiss für den Energiesektor führten.

Deutschland produziert im Norden der Republik viel mehr Windstrom, als dort verbraucht wird. Dennoch zahlen Unternehmen und Verbraucher den gleichen Preis, wie in Süddeutschland, wo die Industrie für eine hohe Nachfrage sorgt. Der EU ist das ein Dorn im Auge. Nach den Worten von Energiestaatssekretär Rainer Baake hätte Brüssel spätestens 2025 die Teilung Deutschlands in zwei Preiszonen angeordnet, was höhere Stromkosten für den Süden bedeuten würde. "Wer den Netzausbau verhindert, läuft in den Split der Preiszone hinein", mahnte Baake. Er hatte Deutschland bei den Verhandlungen in Brüssel vertreten.

Der Beschluss der EU-Staaten ist aber noch nicht bindend. Parallel dazu arbeitet das EU-Parlament an seiner Energiegesetzgebung, die dann zusammen mit dem erzielten Kompromiss der Staaten in den Vermittlungsausschuss (Trilog) geht. Der Staatssekretär rechnet damit, dass die Beratungen im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.