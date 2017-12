Nach den Berechnungen des VDMA wird die Maschinenbau-Industrie 2017 erstmals im Umsatz die Marke von 220 Mrd. Euro übertreffen. Der Verband geht von 224 Mrd. Euro am Jahresende aus. Das zu Ende gehende Jahr könne daher als "Aufschwungsjahr" bezeichnet werden. Auch für 2018 erwartet der VDMA ein Produktionswachstum von 3 % und damit einen Umsatzanstieg auf mehr als 230 Mrd. Euro.

Export weiterhin Erfolgsgarant

Erfolgsgarant für den Maschinenbau aus Deutschland war auch in diesem Jahr der Export. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten Waren für 124,4 Mrd. Euro ins Ausland geliefert - ein Zuwachs von real 6,2 % zum Vorjahr. Drei von vier Maschinen waren für den Export bestimmt, wobei die EU die mit Abstand größte Absatzregion blieb: 46,5 % aller Ausfuhren gingen in die 27 Partnerländer der Europäischen Union. An der Spitze der größten Einzel-Exportmärkte behaupteten sich in dieser Periode die USA, das wesentlich stärkere Wachstum wies jedoch China mit einem Zuwachs um 24 % in den ersten neun Monaten auf. Allerdings prognostiziert der Verband, dass sich das Wachstum der Exporte nach China im Jahr 2018 schon wegen des bereits erreichten Niveaus etwas verlangsamen wird.

Forderung nach mehr Verlässlichkeit in China

Auch mangele es im China-Geschäft noch immer an Verlässlichkeit. Der VDMA fordert von der chinesischen Regierung, dieselbe ...

