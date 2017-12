ROUNDUP 2: Ceconomy verspricht mehr Gewinn und fürchtet sich nicht vor Amazon

DÜSSELDORF - Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy will die fortschreitende Digitalisierung für weiteres Wachstum nutzen. "Das ist der Hauptwachstumstreiber unseres Geschäfts", sagte Ceconomy-Chef Pieter Haas am Dienstag bei der Bilanzvorlage des aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervorgegangenen Elektronikhändlers. Die Kunden will er dabei auf allen Kanälen bedienen: im Laden, im Netz, mobil und auch zu Hause.

Steinhoff sieht Kreditlinien schwinden - Über 10 Milliarden Euro Schulden

LONDON - Der Möbelhändler Steinhoff fürchtet in seinem laufenden Bilanzskandal um seine Kreditlinien bei den Banken. Die Kreditlinien würden immer öfter gestrichen oder ausgesetzt, heißt es in einer Präsentation des Managements für ein für Dienstag angesetztes Treffen mit den Finanzinstituten. Auch Kreditversicherer kappen demnach ihre Deckungen für das Unternehmen oder streichen sie. Nach eigenen Angaben saß der Mutterkonzern des Möbelhändlers Poco am 14. Dezember auf ausstehenden Schulden in Höhe von 10,7 Milliarden Euro.

Poco-Mutter Steinhoff benennt Übergangschef aus eigenen Reihen

STELLENBOSCH - Im Bilanzskandal bei der Poco-Mutter Steinhoff geht das Personalkarussell an der Führungsspitze weiter. Nachdem der Hauptaktionär, Aufsichtsratsvorsitzende und Übergangschef Christo Wiese am Donnerstag seinen Rückzug angekündigt hatte, soll der bisherige Chef des Tagesgeschäfts, Danie van der Merwe, vorerst den Vorstandsvorsitz des Möbelhandels-Konzerns übernehmen. Das teilte Steinhoff am Dienstag im südafrikanischen Stellenbosch bei Kapstadt mit.

Hugo Boss legt Messlatte für kommendes Jahr höher

FRANKFURT/METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss wird dank eines Jahresendspurts wieder optimistischer. "Boss wird 2018 zurückkehren mit Umsatzwachstum und Ergebniswachstum", sagte Vorstandschef Mark Langer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Dienstag). Erst im November hatte Hugo Boss den Umsatzausblick für das laufende Jahr angehoben. "Die letzten Wochen haben mich eher noch zuversichtlicher gestimmt", sagte Langer. "Unser Anspruch für 2018 ist eine Entwicklung deutlich über dem Marktwachstum, das wir auf 3 bis 4 Prozent schätzen."

Bieterfrist für Airline Niki gesetzt - Lösung bis Jahresende nötig

BERLIN/WIEN - Im Bieterrennen um die insolvente österreichische Airline Niki müssen Interessenten bis Donnerstagmittag ein verbindliches Angebot abgeben. Diese Frist sei am Montag gesetzt worden, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther der Deutschen Presse-Agentur. Ein verbindliches und durchfinanziertes Angebot liege zwar noch nicht vor. Es gebe jedoch zahlreiche ernsthafte Interessenten: "Das lässt mich hoffen, dass man auch in dieser kurzen Zeit noch einen Verkauf hinbekommt." Eine Lösung müsse bis Jahresende stehen.

ROUNDUP: EU-Minister einig bei Eckpunkten einer Energiewende bis 2030

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben sich auf einen Kompromiss für Eckpunkte einer Energiewende bis 2030 geeinigt. Bis dahin sollen erneuerbare Energien 27 Prozent des gesamten Bedarfs decken. Zudem soll der Strommarkt in Europa enger verzahnt werden. In der Nacht zum Dienstag zurrten die Energieminister in Brüssel ihre Positionen zu insgesamt vier Gesetzen fest, über die sie nun mit dem Europaparlament verhandeln müssen. Die Parlamentarier wollen den Ausbau von Ökoenergie deutlich schneller vorantreiben und 2030 bereits 35 Prozent erreichen.

Stahlkonzern Tata Steel besorgt sich frisches Geld für Kapazitätsausbau

MUMBAI - Der indische Stahlkonzern Tata Steel will sich von seinen Aktionären frisches Geld in Milliardenhöhe besorgen. Der Konzern wolle neue Aktien im Wert von 128 Milliarden indischen Rupien (rund 1,7 Milliarden Euro) an seine bisherigen Anteilseigner ausgeben, teilte er am Dienstag in Mumbai mit. Zudem kündigte Tata an, seine Kapazität bei der Produktion von Autostahl und in anderen Segmenten auszubauen. Dazu will das Unternehmen auch neue Kredite aufnehmen. Allein der Kapazitätsausbau im Tata-Werk in Kalinganagar soll den Angaben zufolge 235 Milliarden Rupien kosten.

ROUNDUP: Autobauer verlängern Umtauschprämie für alte Diesel

WOLFSBURG/MÜNCHEN - Der VW -Konzern, Daimler , BMW und Ford verlängern ihre Umtauschprämien für alte Dieselautos über das Jahresende hinaus. Mit den Kaufanreizen wollen die Konzerne Dieselautos mit hohem Stickoxidausstoß von der Straße holen und Fahrverbote in einzelnen Städten verhindern.

ROUNDUP: Kartellamt sieht missbräuchliche Datensammlung bei Facebook

BONN - Das Bundeskartellamt wirft Facebook missbräuchliche Datensammlung vor. Die Behörde moniert in einer vorläufigen Einschätzung vor allem, dass das weltgrößte Online-Netzwerk in Deutschland "unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten aus Drittquellen sammelt" und mit dem Facebook-Konto zusammenführt. Zu diesen Quellen gehören etwa der Messengerdienst WhatsApp oder die Videoplattform Instagram, aber auch Websites anderer Betreiber, die auf Facebooks Schnittstellen zugreifen. Nach Einschätzung der Kartellwächter nimmt das US-Unternehmen in Deutschland eine marktbeherrschende Stellung ein. Facebook bestreitet das.

EU-Kommission genehmigt einige Rabatte auf Ökostrom-Umlage

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat für selbst erzeugten Strom diverse Rabatte auf die Ökostrom-Umlage gebilligt. Wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte, betrifft dies allerdings nicht neuere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen der Industrie. Tausende Betriebe mit solchen Kleinkraftwerken fürchten schon zu Jahresbeginn erheblich höhere Stromkosten, falls die bisher gewährten Nachlässe auslaufen.

ROUNDUP: Letzte Klagen gegen Elbvertiefung abgewiesen

LEIPZIG/HAMBURG - Das Bundesverwaltungsgericht hat die letzten vier Klagen gegen die Elbvertiefung abgewiesen. Die Einwände von Anwohnern aus Hamburg-Övelgönne und Blankenese seien nicht begründet gewesen, urteilte der 7. Senat am Dienstag in Leipzig. Die Planungen litten nicht an Mängeln, die zu Lasten der Kläger gehen. Damit sind nun sämtliche der ursprünglich zwölf Klagen gegen die Elbvertiefung abgearbeitet.

