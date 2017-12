LJUBLJANA (dpa-AFX) - Die Polizei in Slowenien und Kroatien hat ein kriminelles Netzwerk ausgehoben, das mit manipulierten Fußballspielen und illegalen Wetteinsätzen große Gewinne gemacht haben soll. Das teilten die Europäische Polizeibehörde und die slowenische Polizei am Dienstag mit. Neun Verdächtige seien in Slowenien und zwei in Kroatien verhaftet worden. Zuvor seien zahlreiche Wohnungen und Autos in beiden Ländern durchsucht und dutzende Computer beschlagnahmt worden.

Die Beschuldigten haben danach Spiele im Profifußball Serbiens, Mazedoniens und der Tschechischen Republik manipuliert und dazu illegale Wetten vor allem in Asien platziert. Die großen Gewinne seien über ein weltweites Finanznetz verschleiert und verschoben worden. Der jetzt ausgehobene kriminelle Ring habe auch mit anderen illegalen Gruppen in weiteren Ländern zusammengearbeitet, die Drogengelder in die Wetten investiert hätten./ey/DP/men

AXC0173 2017-12-19/15:30