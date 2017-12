Am Dienstag wurden sieben Ein- und Ausreiserichtlinien und -maßnahmen genehmigt, um ausländische Talente in die Changchun New Area in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas zu locken.

Mit den Richtlinien wird es für die Talente einfacher, in das neue Gebiet ein- bzw. daraus auszureisen und sie schaffen die Bedingungen, um einen Daueraufenthalt zu erleichtern.

Ausländische Talente, Ehepartner und minderjährige Kinder, die den Akkreditierungskriterien entsprechen, können auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses des Gebiets einen Antrag auf Daueraufenthalt stellen.

Ausländische Staatsangehörige, die für einen bestimmten Zeitraum in dem neuen Gebiet leben und deren Einkommen- und Steuerzahlungen den Standards der neuen Richtlinien entsprechen, können gemeinsam mit ihren Ehegatten und minderjährigen Kindern einen Daueraufenthalt beantragen.

Auslandschinesen, die in dem neuen Gebiet arbeiten und einen Doktortitel haben oder für einen bestimmten Zeitraum in dem Gebiet leben, können einen Antrag auf Daueraufenthalt stellen.

Ausländischen Studierenden wird es ebenfalls erleichtert, in dem neuen Gebiet zu arbeiten und zu leben.

Ausländer, die in dem neuen Gebiet arbeiten und nicht gegen Gesetze und Vorschriften verstoßen haben, können die Gültigkeitsdauer ihrer arbeitsbezogenen Aufenthaltserlaubnis auf fünf Jahre verlängern lassen, wenn sie diese zum dritten Mal beantragen.

Die Changchun New Area ist eines der neuen Gebiete Chinas auf nationaler Ebene und ein wichtiger Motor zur Verjüngung des Nordostens des Landes.

Das neue Gebiet hat eine ganze Reihe von mit ausländischen Mitteln finanzierte Unternehmen angesiedelt. Mithilfe der neuen Richtlinien sollen Talente angezogen werden, um die steigende Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften zu befriedigen.

