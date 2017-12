Sehr interessante Neuigkeiten heute von Trigon Metals (WKN A2DJTS / TSX-V TM)! Das Unternehmen, das die Kupfermine Kombat 2018 zurück in die Produktion bringen will, meldet, dass der strategische Investor Forbes & Manhattan - und einige andere Investoren - nachlegen und weitere bis zu 2 Mio. Dollar in Trigon investieren werden. Dazu gibt Trigon in einer Privatplatzierung bis zu 5.714.285 Einheiten zu 0,35 CAD pro Einheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...