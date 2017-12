München (ots) -



Wer Weihnachten in Deutschland weite Strecken mit dem Auto unterwegs ist, kann durch einen Preisvergleich beim Tanken Geld sparen. Benzin und Diesel sind zurzeit in Berlin und Hamburg am preiswertesten. Am teuersten ist der Liter E10 durchschnittlich im Saarland (1,342 Euro) und in Niedersachsen (1,335 Euro). Beim Diesel sind die Preise im Süden tendenziell höher.



Autofahrer in Sachsen fahren sowohl mit Benzin-Pkws (1,307 Euro für ein Liter E10) als auch mit Dieselfahrzeugen (Literpreis 1,146 Euro) beim Tanken vergleichsweise günstiger als in den anderen Bundesländern.



Wer im Süden unterwegs ist, muss als Fahrer von Diesel-Pkw besonders tief in die Tasche greifen: In Baden-Württemberg und Bayern kostet der Liter im Mittel 1,189 Euro. Das sind fünf Cent mehr als im preiswerteren Hamburg mit 1,139 Euro für einen Liter.



Diese ADAC Auswertung ist eine Momentaufnahme von heute Vormittag, 11 Uhr. Ermittelt wurden Durchschnittswerte an allen Tankstellen je Bundesland, im Einzelnen können die Preise erheblich davon abweichen. Informationen über die günstigste Tankstelle in der Nähe gibt es über die App "ADAC Spritpreise" sowie über www.adac.de/tanken.



