Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Steuerreform von Präsident Trump noch in dieser Woche verabschiedet wird, ist deutlich gestiegen. In Folge dessen übersprang der Dow Jones gestern zum ersten Mal die 24.800 Punkte-Marke. Leicht darunter ging er dann auch aus dem Handel. Wie es heute weitergehen könnte, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.