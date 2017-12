Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3) hat am 19. Dezember 2017 eine Vereinbarung getroffen Rockspring Property Investment Managers LLP ("Rockspring"), einen unabhängigen und eigentümergeführten Investment Manager mit europäischen Assets under Management (AuM) von 7,0 Mrd. Euro, zu übernehmen.

Die Investoren von PATRIZIA und Rockspring werden durch die Transaktion vom Zugang zu einer stärkeren Plattform mit lokalen Marktexperten profitieren, die einen noch breiteren Zugang zu Märkten und Produkten bietet. Gleichzeitig wird PATRIZIA ihre unabhängige Marktposition in den europäischen Kernmärkten deutlich stärken. Durch die komplementäre globale Investorenbasis von Rockspring wird PATRIZIA seine Investment Management und Fundraising Aktivitäten deutlich ausbauen können.

Experte für Fondsmanagement

Das in London ansässige Unternehmen blickt, wie auch PATRIZIA, auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück und verfügt mittlerweile über mehr als 120 institutionelle Investoren in 20 Ländern. Als Experte für Fondsmanagement betreut das Unternehmen mit 110 Mitarbeitern an sieben Standorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...