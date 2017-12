Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Fünf internationale Auszubildende

wurden im Rahmen der dritten Auflage des weithin gelobten XCMG

Apprentice Program ("das Programm") willkommen geheißen, um an einem

"One Week CEO"-Projekt teilzunehmen, bei dem sie am Hauptsitz von

XCMG in Xuzhou, China, XCMG aus der Perspektive des CEO erleben

konnten.



Die fünf Auszubildenden, die aus den USA, Polen, Russland,

Malaysia und Algerien stammen, wurden aus mehr als 20.000 Bewerbern

aus 58 Ländern und Regionen ausgewählt. Gegenüber den ersten beiden

Auswahlrunden stellt das eine erhebliche Steigerung dar.



"Dieses einwöchige Programm hat es den Auszubildenden ermöglicht,

das volle Spektrum der Angebote und Arbeitsmethoden von XCMG

kennenzulernen - von der Vermarktung unserer intelligent gefertigten

Highend-Produkte für internationale Kunden bis hin zur Verwaltung

eines globalen Weltklasse-Programms zu Forschung und Entwicklung -

und das alles aus der Perspektive von Geschäftsleuten", sagte Liu

Jiansen, Stellvertretender Präsident von XCMG und Geschäftsführer von

XCMG Import & Export Co. Ltd. "Wir sind davon überzeugt, dass diese

fünf 'zukünftigen CEOs' eine Menge an Wissen und viele Anregungen

mitnehmen konnten, nachdem sie die Highend-Fertigung bei XCMG, die

innovative Technologie und den Unternehmergeist aus erster Hand

erlebt haben."



Mit einer besonderen Betonung der Führungsfähigkeiten und der

beruflichen Entwicklung bot das Programm den Auszubildenden eine

Gelegenheit, Einblicke in den täglichen Geschäftsbetrieb bei XCMG zu

erhalten. Sie nahmen an der Simulation von internationalen

Marketingverhandlungen unter dem Stichwort "Belt und Road"-Initiative

teil und konnten sich auch am Ideenaustausch zu Themen wie globale

Integration von Forschung und Entwicklung (F&E) und Transformation

hin zu einer intelligenten Produktion (Intelligent Manufacturing, IM)

mit Wang Min, Vorstandsvorsitzender und Präsident von XCMG, und mit

weiteren acht CEOs von XCMG und XCMG-Tochtergesellschaften

beteiligen.



Die Auszubildenden besuchten zudem den weltweit größten

Fabrikkomplex der Baumaschinenindustrie und das größte Labor in Asien

zur Erforschung von Vibrationen und Lärm. Außerdem erhielten sie die

Möglichkeit, Baumaschinen selbst zu bedienen, darunter etwa den

leistungsstärksten Schwerlaster Chinas, der LW1200K, und sie konnten

erfahren, wie 3D-Drucker im Zentrum für Forschung und Entwicklung

eingesetzt werden.



Das Programm wurde im Januar 2016 gestartet und war ins Leben

gerufen worden, um Auszubildenden aus aller Welt die Gelegenheit zu

bieten, etwas über XCMG, seine innovativen Technologien und seinen

globalen Einfluss zu erfahren, während gleichzeitig der

internationale Austausch gepflegt und die chinesische Kultur im

Bereich der Baumaschinenindustrie gefördert werden sollen.



Über XCMG



XCMG ist ein mittlerweile seit 74 Jahren tätiges, internationales

Unternehmen, das Schwermaschinen produziert. Derzeit rangiert das

Unternehmen auf Platz acht unter den weltweiten

Baumaschinenherstellern. Die Produkte von XCMG werden in über 177

Ländern und Regionen der Welt verkauft.



