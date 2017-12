Berlin (ots) - Berlin - Am Jahrestag des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz hat EU-Sicherheitskommissar Julian King die Widerstandsfähigkeit der europäischen Gesellschaften im Angesicht des Terrors betont. "Der Anschlag galt nicht nur Berlin, sondern unseren europäischen Werten", sagte King dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt sei ein Versuch gewesen, "Angst und Hass zu verbreiten, gegen die Offenheit und Toleranz, für die unsere Gesellschaft steht", sagte der Brite weiter. "Dieser Versuch ist misslungen. Er wird auch langfristig nicht gelingen."



