Der GBP/USD baut seinen Rückgang von der 1,3400 aus und so wurde mit dem besser als erwarteten US Daten ein neues Tagestief gebildet. Das Paar bleibt in der Nähe des Tagestief um 1,3350 schwächer, nach dem die US Immobiliendaten für November besser als erwartet ausgefallen waren. Die US Baubeginne liegen im November bei 1,297 Mio. Einheiten, was gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...