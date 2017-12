Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottenbach-Zürich/München/Wien (pts028/19.12.2017/15:30) - Marktführende Unternehmen müssen ihre Internet-Präsenz und Internet-Aktivitäten im 2018 weiter steigern, damit sie den Marktanteil halten und ausbauen können. Mit diesem erfolgserprobten Tages-Workshop gewinnen die Teilnehmer Praxis-Kompetenz im Internet-, Online-PR- und Social-Media-Marketing. Die Praxis-Beispiele garantieren den Erwerb von neuen, erfolgsichernden Fähigkeiten, welche sofort nach dem Kurs einfach umgesetzt werden können. Die Verantwortlichen für den Internet-Auftritt des Unternehmens brauchen heute mehr Know how durch erfolgserprobte, sofort anwendbare Weiterbildungs-Kurse. Noch nie war es so einfach und kosteneffizient, mit kompetentem Internet-Marketing den Erfolg des Unternehmens positiv und nachhaltig zu stärken. Dies beinhaltet die Optimierung von Homepage, Online-PR, Social Media, Direct-eMail, Online-Werbung, AdWords, usw. Bisher gibt es nur wenige Kurs-Angebote, die basierend auf erfolgserprobten Praxisbeispielen voll auf Kompetenz-Gewinn ausgerichtet sind. Dieser Workshop zeigt online, was erfolgreich ist und wie hoher Response erreicht wurde. Praxis-Workshops für Internet-Marketing-Kompetenz mit Experten-Tipps Führende Kompetenz im Internet-Marketing wird immer wichtiger für das Internet-Marketing der Unternehmung. Neu erworbenes Wissen und Können muss erfolgs- und praxiserpobt sein. Durchschnitt genügt heute nicht mehr. Dieser eintägige Praxis-Workshop von Effiprom zeigt anhand von Praxis-Beispielen, wie Unternehmen das führende Internet-Marketing aufbauen und halten können. Erfolgserprobter Praxis-Workshop für optimiertes Internet-Marketing (Erfolgs-Strategie, Experten-Tipps, erfolgreiche Umsetzungs-Beispiele) Ziel: Die Teilnehmer erreichen entscheidenden Kompetenz-Gewinn, durch erfolgserprobte Strategie-Empfehlungen, Optimierungs-Tipps und Online-Beispiele. Die zwei Arten der Praxis-Workshops für Internet-Marketing-Kompetenz sind: - Interne Workshops bei Unternehmen (Teilnehmerzahl nach Wahl) - Workshop für Einzelpersonen Dauer: Ein Tag, von 9 bis 17h Inhalt: Erfolgs-Strategien und Umsetzung im Internet und in Social Media - Homepage-Optimierung (Praxisbeispiele) - Brainwriting: "Content-Optimierung und Mehrwert für Kunden" - Online-PR-Optimierung (Praxisbeispiele) - Social-Media-Optimierung (Praxisbeispiele) - Brainwriting: "Verbreitung im Internet und SEO-Strategie" - eMail-Marketing-Optimierung (Tipps) - Online-Werbe-Optimierung (Tipps) Firmen-Kurse: - Kursdaten nach Vereinbarung Kosten CHF 1'500.- oder Euro 1'390.- pauschal, zuzüglich Reisespesen und MwSt (Inbegriffen: Teilnehmerzahl nach freier Wahl und Kursdokumentation für jeden Teilnehmer) Kurse für Einzelteilnehmer: - Mittwoch, 17. Januar 2018 - Donnerstag, 15. März 2018 Ort der Workshops für Einzelteilnehmer: Effiprom.ch, Weidstrasse 12, 8913 Ottenbach-Zürich, Schweiz Kurskosten: CHF 380.- pro Teilnehmer, inkl. Kursattest und Dokumentation (per Rechnung). Anmeldung: Per eMail an: heinrich@effiprom.ch oder Tel.: +41 44 761 03 87 (Anmeldung wird bestätigt) (Ende) Aussender: Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.ch Website: www.effiprom.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171219028

