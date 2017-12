Köln (ots) - Die Beutelspacher Fünflinge werden erwachsen: stern TV blickt auf bewegte 18 Jahre zurück



Es war ein besonders bewegtes Jahr für die bekanntesten Fünflinge Deutschlands: 2017 haben Silvana, Esther, Johannes, Daniel und Christian Beutelspacher ihren 18. Geburtstag gefeiert, Abitur gemacht - und werden von nun an getrennte Wege gehen. Daher wollten die Fünflinge, die seit ihrer Geburt von stern TV mit der Kamera begleitet werden, ein letztes Mal mit ihren Eltern in den Urlaub fahren: 14 Tage mit der ganzen Familie nach Kroatien. Was die Geschwister dort erlebt haben, welche Überraschung es für sie an ihrem 18. Geburtstag gab und wie sich die Fünflinge ihr Leben in Zukunft vorstellen - darüber sprechen sie am Mittwoch bei stern TV. Im Studio gibt es außerdem live das alljährliche Weihnachtskonzert der Beutelspachers.



Einsamer Rentner sucht Platz zum Weihnachten feiern: stern TV trifft den Menschen hinter der berührenden Anzeige



Es ist eine Annonce, die viele Facebook-Nutzer zu Tränen rührte: Ein Rentner aus Berlin suchte vor einigen Wochen per Supermarkt-Aushang nach einem Platz zu Weihnachten. Tausendfach wurde die Anzeige bis heute bei Facebook geteilt. Wer ist der Mann, der eine solche Annonce aufgibt? Und warum kann er Heiligabend nicht mit seiner Familie feiern? stern TV hat den Rentner getroffen - und ihm eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung bereitet. Live im Studio ist Lisa Gobel zu Gast, die die Anzeige im Supermarkt entdeckte und veröffentlicht hat. Wie sie den Rentner bei seiner Suche unterstützte und ob sich am Ende eine Familie gefunden hat, die den alten Mann aufnimmt: Mittwoch live bei stern TV.



Nach acht Monaten in Haft: Wie geht es Mesale Tolu?



Frei, aber noch nicht freigesprochen: Nach fast acht Monaten in einem türkischen Gefängnis ist die deutsche Journalistin Mesale Tolu am Montag unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Bis ein Urteil gesprochen wird, darf sich Tolu innerhalb der Türkei wieder frei bewegen - das Land aber nicht verlassen. Im April war die Journalistin unter anderem wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation in Istanbul verhaftet worden. Auch ihr Mann, Suat Corlu, war zwischenzeitlich inhaftiert, konnte das Gefängnis aber schon Ende November wieder verlassen. Jetzt ist die Familie wieder vereint. Bei stern TV ist am Mittwoch der Vater der Journalistin, Ali Tolu, live im Studio zu Gast und spricht darüber, wie es seiner Tochter nach der Freilassung geht und was der Journalistin und ihrer Familie Hoffnung für das Urteil gibt.



Außerdem in der Sendung:



Stammzellspender gesucht: Gibt es ein Weihnachtswunder für den kleinen Mattheo?



