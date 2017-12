Salzhemmendorf/Frankfurt (ots) -



Die unabhängige GREEN BRANDS Organisation zeichnet die beiden LOGOCOS Naturkosmetikmarken LOGONA und SANTE wiederholt aus. Honoriert werden die Marken für ihr anhaltendes Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und für ihre ökologische Verantwortung. Am 13. November 2017 wurde LOGONA Naturkosmetik und SANTE Naturkosmetik gemeinsam mit den anderen nachhaltigsten Marken Deutschlands bei der Abschluss-Gala der GREEN BRANDS Award im Senckenberg Museum Frankfurt verliehen.



GREEN BRANDS ist eine internationale und unabhängige Brand-Marketing-Organisation, die in einem strengen Nominierungs-und Validierungsverfahren nachhaltige Marken auszeichnet. LOGONA Naturkosmetik und SANTE Naturkosmetik dürfen sich nun zum zweiten Mal GREEN BRAND nennen. "Wir freuen uns, gleich mit beiden Naturkosmetikmarken LOGONA und SANTE als GREEN BRANDS ausgezeichnet zu werden. Die Verantwortung für Mensch und Natur gehört seit Gründung der LOGOCOS vor fast 40 Jahren zu den Grundpfeilern unserer Unternehmensphilosophie", so der LOGOCOS Vorstand Dirk Höfer.



Alle Green Brands produzieren umweltfreundlich und achten auf ihre eigene Verantwortung den natürlichen Lebensgrundlagen gegenüber. Durch das GREEN BRANDS Siegel können Verbraucher nachhaltige Marken leichter erkennen. Weitere Informationen zu GREEN BRANDS finden sich unter: www.green-brands.org.



