In den vergangenen neun Wochen sammelten die Bürgerwerke 500.000 Euro für die Finanzierung ihres Wachstums ein. Der Energieversorger versammelt inzwischen 76 Energiegenossenschaften - überwiegend Solar - unter seinem Dach und will mit dem Geld das weitere Wachstum finanzieren.Über 150 Menschen haben als Crowdinvestoren 500.000 Euro in die Bürgerwerke investiert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist damit das Finanzierungsziel neun Wochen nach dem Start des Crowdfundings erreicht. Nach Volumen sei dies eine der größten deutschen Crowdfunding-Kampagnen für junge Sozialunternehmen, heißt ...

