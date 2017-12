Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Beirat der Stiftung Rechnen hat sich Ende November 2017 in Frankfurt am Main konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Die Beiratsmitglieder zeichnen sich durch besondere Fachkompetenz und Erfahrung aus, die im Zusammenhang mit der Stärkung der Rechenkompetenz der Deutschen - einem der wichtigsten Ziele der Stiftung Rechnen - gefordert sind.



Dem Beirat der Stiftung Rechnen gehören an: Prof. Dr. Christiane Benz (Pädagogische Hochschule Karlsruhe), Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher (Mathematikum Gießen), Prof. Dr. Björn Christensen (Fachhochschule Kiel), Prof. Dr. Matthias Gercken (Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe), Prof. Dr. Gilbert Greefrath (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Matthias Heidenreich (Gymnasiallehrer und Fachberater Mathematik am Regierungspräsidium Karlsruhe), Prof. Dr. Christian Hesse (Universität Stuttgart), Rudolf Kellermann (Journalist), Martin Kramer (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Prof. Dr. Silke Ladel (Universität des Saarlandes), Prof. Dr. Matthias Ludwig (Goethe-Universität Frankfurt), Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal (Freie Universität Berlin).



Die Aufgabe des Beirats ist die wissenschaftliche, fachdidaktische und sonstige Beratung des Stiftungsvorstands. Das Ziel des gemeinsamen Austauschs und Netzwerkens ist die Stärkung mathematischer Bildung in Deutschland. Konkret wird es um die fachliche Fundierung der Inhalte des Stiftungsangebots sowie Empfehlungen zur Weiterentwicklung laufender und neuer Projekte gehen. Johannes Friedemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Rechnen, begrüßt das neue Gremium: "Der Beirat ist das Hirn unserer Stiftung. Wissenschaftler und Praktiker relevanter Disziplinen mit diversen Erfahrungshorizonten und Charakteren stärken Arbeit und Ausrichtung der Stiftung. Schon die konstituierende Sitzung hat gezeigt, dass von diesem Beirat kraftvolle Impulse ausgehen."



OTS: Stiftung Rechnen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/77662 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_77662.rss2



Pressekontakt: Stiftung Rechnen Claudia Abjörnson Tel.: +49 (0)4106-704-1312 Fax: +49 (0)4106-704-1175 claudia.abjoernson@stiftungrechnen.de