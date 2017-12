Paris (ots/PRNewswire) -



HEC Paris hat gerade seine Private Equity Value Creation Hall of Fame eingeführt, die in Zukunft Private-Equity-Fonds zusammenstellen soll, die für ihre Investoren, die sogenannten Limited Partner (LP), außergewöhnliche Wertgewinne generiert haben.



Alle Fonds der Jahrgänge ab 2000 mit einer Klassifizierung als "Buyout"-fokussierte Fonds in der Datenbank, die von dem branchenführenden Datenanbieter Preqin geführt wird, kommen als mögliche Mitglieder in Betracht.



Der erste Berufene ist ein 2000 angelegter vierter Fonds des Unternehmens Hellman and Friedman, das seinen Sitz in San Francisco hat. Dieser Fonds erzielte 2,2 Milliarden Dollar und ergab bis zu seiner vollständigen Auflösung als Ertrag für die Investoren ein Netto-Multiple von 2,8x.



Die Hall of Fame ist eine Initiative von Professor Oliver Gottschalg der HEC Paris, außerordentlicher Professor für Strategie an der HEC Paris und Mitgründer ihres Forschungszentrums Private Equity Observatory. Gottschalg und sein Team überprüften die Daten zu den erzielten Gewinnen von 2500 Fonds und filterten schnell eine Handvoll außergewöhnlicher Fonds heraus, die den Qualifizierungskriterien für die Hall of Fame nahekamen.



Er erklärte: "Mir wurde klar, dass es von außen nicht leicht ist, unter allen Private-Equity-Fonds aller Zeiten die "Besten der Besten" zu erkennen, und dass diese Information für Investoren und für die Anlageklasse im Allgemeinen nützlich sein würde. Sie würde zeigen, wie stark wertschöpfend Private-Equity-Fonds als Anlageklasse und Leitungsstruktur sein können - und somit der weit verbreiteten Kritik, dass Private-Equity-Fonds nur das Eigenkapital erhöhen und Makrotrends folgen, etwas entgegensetzen. Außerdem würden so Investoren eine Vorstellung erhalten, welche GP in den letzten 20 Jahren in dieser Hinsicht Spitzenpositionen einnahmen."



Um sich für die HEC Private Equity Value Creation Hall of Fame zu qualifizieren, muss ein Private-Equity-Fonds die folgenden drei Kriterien erfüllen:



mindestens 2 Milliarden Dollar Cash-on-Cash-Alpha-Zuwachs, d. h. eine Gesamtrendite, die über dem Aktienmarkt liegt;



"PERACS Alpha", d. h. eine annualisierte, über dem Aktienmarkt liegende Rendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr;



ein Cash-on-Cash-Multiple von mindestens 2x.



Durch diese Kriterien wird ein starker Schwerpunkt auf eine Wertschöpfung gelegt, die über die äquivalente Rendite am Public Market, einer Entsprechung der "Opportunitätskosten" der PE-Investition eines LP, hinausgeht.



Die Bewertung der Wertschöpfung gründet sich auf die Schaffung von Cash-on-Cash-Nettowerten basierend auf den Geldströmen von und zu den LP nach Abzug sämtlicher Gebühren auf Handels- oder Fondsebene (einschließlich Carried Interest und Managementgebühren), ohne Beachtung des verbleibenden Nettovermögenswerts.



Die Fonds der HEC Private Equity Value Creation Hall of Fame sollten im Hinblick auf das Ausmaß ihrer Wertschöpfung überzeugen, daher wurde eine Anforderung mit Bezug auf den Gesamtbetrag der "Alpha-Dollar" des generierten Werts aufgenommen. Das trägt dazu bei, Fälle, in denen die Leistung durch ein einzelnes oder wenige einzelne sehr erfolgreiche Geschäfte gefördert wurde, auszuschließen.



Zur Überprüfung der Daten werden tausende von Private-Equity-Fonds basierend auf den kommerziell erhältlichen Daten zu ihren Geldflüssen jährlich untersucht, unter Verwendung der Preqin-Cashflow-Datenbank als primärer Datenquelle.



Über HEC Paris:



Die auf Managementbildung und -forschung spezialisierte Hochschuleinrichtung HEC Paris bietet eine umfassende und einzigartige Palette an Schulungsmaßnahmen für die Entscheidungsträger von morgen: das Grande-Ecole-Programm für Elitehochschulen, Specialized Masters, MSc, eine Sommerschule, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doktorat und ein breites Angebot an Programmen für Führungskräfte aus zahlreichen Bereichen.



Die 1881 von der Pariser Industrie- und Handelskammer geschaffene HEC Paris, ein Gründungsmitglied der Université Paris-Saclay, versammelt auf ihrem Campus jedes Jahr 138 Vollzeitprofessoren, mehr als 4400 Studenten und 8000 Führungskräfte und Manager.



