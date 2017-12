Washington (ots/PRNewswire) - Die folgende Mitteilung wurde im Auftrag der Peruvian-American Bondholders for Justice (PABJ) veröffentlicht:



Die Peruvian-American Bondholders for Justice (PABJ), eine Gruppe, die sich für die faire Rückzahlung der notleidenden peruanischen Agrarreformanleihen einsetzt, gab heute die folgende Erklärung zu dem Beschluss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ab, eine Entscheidung aufzuschieben, ob man Peru zum Beitritt in die Organisation einlädt:



"Wir begrüßen die Entscheidung der OECD, einen Beschluss über die Mitgliedschaft Perus zu verschieben. Wie in einem Bericht der PABJ vom 4. Dezember 2017 dargelegt, sind Perus Untätigkeit, Täuschung und Betrug in Bezug auf das Ausbleiben einer Lösung zu den notleidenden Agrarreformanleihen weiterhin ein Indiz für eine langjährige systemimmanente Korruption, die sich auf die Glaubwürdigkeit und die Eignung des Landes auswirkt, zur Liste der Länder, die für die Aufnahme in die OECD bereit sind, hinzugefügt zu werden.



"Peru hat zwischen 1969 und 1979 die Enteignung von 23 Millionen Morgen Land von Bürgern vorgenommen, die dann genötigt waren, als Gegenleistung für ihr Land Agrarreformanleihen zu akzeptieren. In den meisten Fällen wurden die Anleihen nie zurückgezahlt und für den Rest wurden kürzlich armselige Summen pro Morgen ausgezahlt.



"Die Entscheidung, Peru zu diesem Zeitpunkt keine Kandidatur zur Mitgliedschaft anzubieten, ist die richtige Wahl, insbesondere angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe, die in den letzten Wochen gegen mehrere hochrangige Mitglieder der peruanischen Regierung erhoben wurden.



"Zu diesen zählen:



- Nachdem der peruanische Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski kategorisch bestritten hatte, Gelder von dem brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht, das in den größten Korruptionsskandal Lateinamerikas verstrickt ist, erhalten zu haben, gab er schließlich zu, dass er als ein Finanzberater des Unternehmens fungierte. Perus Kongress hat Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass mit dem Präsidenten verbundene Unternehmen zur gleichen Zeit, zu der er Ministerpräsident oder Minister für Wirtschaft und Finanzen war, 4,8 Millionen US-Dollar erhielten. - Drei Mitglieder des höchsten Gerichts in Peru, dem Verfassungsgerichtshof (Constitutional Tribunal), könnten in den nächsten Tagen durch den Kongress wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt und anderweitig bestraft werden (Richter Eloy Espinosa könnte dauerhaft abgesetzt und 10 Jahre lang von öffentlichen Funktionen suspendiert werden). Gegen ein weiteres Mitglied (den ehemaligen Tribunal-Präsidenten Oscar Urviola) wird in einem Fälschungsfall ermittelt, in dem Tipp-Ex verwendet wurde, um eine Gerichtsentscheidung in Bezug auf die Agrarreformanleihen zu ändern.



"Die Kennzeichen einer OECD-fähigen Nation sind die Verpflichtung zu Transparenz, wirtschaftlicher Entwicklung und zur Förderung von Politik und Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger. Die Leitsätze der OECD erklären auch, dass sie beabsichtigt "Terroristen, Steuerhinterziehern, korrupten Unternehmern und anderen, deren Handlungen eine gerechte und offene Gesellschaft untergraben, das Leben schwerer zu machen."



"Zusätzlich zu den jüngsten Korruptionsvorwürfen innerhalb der gegenwärtigen Regierung zeigt die Geschichte Perus, die Schulden aus den Agrarreformanleihen nicht gegenüber der OECD und dem IWF offenzulegen, dass es in die Kategorie der Nationen fällt, die die OECD vermeiden will.



"Wir fordern die OECD auf, die Kandidatur Perus weiterhin aufzuschieben, bis es alle Zulassungsbedingungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Schuldentilgung."



