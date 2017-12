Von Douglas MacMillan, Richard Rubin und Jay Greene

NEW YORK (Dow Jones)--Die meisten amerikanischen Unternehmen können sich mit der geplanten US-Steuerreform auf sinkende Abgaben freuen. Einige der reichsten Technologiefirmen der Welt müssen jedoch damit rechnen, dass ihre Steuerlast steigt.

Ein Blick auf die Microsoft Corp, die einen überproportional großen Anteil ihrer Steuern im Ausland zahlt, offenbart, wie die neuen Steuergesetze die Vorteile der Rückführung von Gewinnen in die USA wieder ausgleichen. Der Softwarekonzern spart zurzeit Milliarden von Dollar, indem er Lizenzrechte und infolgedessen auch Gewinne bei Töchtern in Puerto Rico, Irland und Singapur anhäuft und dort niedrigere Steuersätze zahlt. Puerto Rico ist zwar ein Außengebiet der USA, wird in Steuerfragen jedoch als Ausland behandelt.

Das vorgeschlagene Gesetz senkt die amerikanische Körperschaftsteuer von 35 auf 21 Prozent, erhebt jedoch im gleichen Zug einen Mindeststeuersatz auf Auslandsgewinne. Microsoft müsste dann in den USA wahrscheinlich mindestens 10,5 Prozent Steuern auf künftige Offshore-Gewinne zahlen, sagen Steuerexperten. Trotzdem könnten Microsoft und andere Tech-Firmen immer noch Grund haben, ihre Erträge ins Ausland zu verschieben.

Microsoft macht seine Steuerraten im Ausland nicht publik, verrät aber so viel: Würde das Unternehmen all diese Gewinne in die USA zurückführen, wären wahrscheinlich Abgaben in Höhe von 32 Prozent fällig. Der amerikanische Steuersatz einschließlich der Steuern auf Bundesstaatsebene liegt zwischen 35 und 39 Prozent, was den Rückschluss nahelegt, dass Microsoft auf ausländische Gewinne zwischen 3 und 7 Prozent Steuern gezahlt hat.

Konzernmanager und Branchenverbände unterstützen die Reform

Manager aus der Technologiebranche und Branchenverbände unterstützen das Reformpaket weitgehend, nicht zuletzt, weil es einen einmaligen Steuerrabatt für die rund 2,6 Billionen Dollar an Gewinnen verspricht, die amerikanische Unternehmen derzeit im Ausland bunkern. Liquide Mittel würden mit 15,5 Prozent besteuert, illiquide Mittel wie Fabriken und Maschinen mit 8 Prozent. Derzeit zahlen Unternehmen bis zu 35 Prozent Steuern, wenn sie ihre Auslandsgewinne zurückführen, um zu investieren oder Gewinne an die Investoren auszuschütten.

Das Reformpaket schränkt die Nutzung von Steuerparadiesen jedoch deutlich ein. "Die Firmen, die Weltmeister in der Steuervermeidung sind, müssen mit höheren Abgaben rechnen", sagt Edward D. Kleinbard, ein ehemaliger US-Steuerbeamter, der jetzt Steuerrecht an der University of Southern California lehrt.

Laut dem geltenden Gesetz schulden amerikanische Firmen dem Staat bis zu 35 Prozent ihrer weltweiten Gewinne. An fremde Staaten gezahlte Steuern werden von der US-Steuerschuld abgezogen. Den Rest müssen sie nicht sofort entrichten, sondern erst, wenn sie die Gewinne in die USA zurückführen.

Deshalb verbuchen viele Unternehmen ihre Gewinne in Niedrigsteuerländern und lassen sie auch dort. Für Technologie- und Pharmaunternehmen ist das einfach. Sie verorten immaterielle Aktiva wie Patente einfach im Ausland und verbuchen dort auch Auslandsgewinne.

Darum zahlen die meisten Tech-Firmen einen effektiven Steuersatz, der weit unterhalb der üblichen Rate von 35 Prozent liegt. In den zehn Jahren bis 2016 lag ihr Steuersatz im Schnitt bei 24 Prozent und damit unter dem Durchschnitt der Unternehmen im S&P-500-Index von 29 Prozent. Auch jede andere Branche musste höhere Abgaben schultern als Tech-Firmen, wie eine Analyse der Zion Research Group zeigt.

Cisco Systems, eBay und die Google-Mutter Alphabet gehörten zu den amerikanischen Unternehmen mit den niedrigsten effektiven Steuersätzen. In den vergangenen zehn Jahren zahlten sie im Schnitt weniger als 20 Prozent Steuern. Microsoft zahlte bis 2016 im Schnitt einen effektiven Steuersatz von 23,3 Prozent.

Ob Microsoft die Praxis einstellt, ist fraglich

Nach dem aktuellen Steuerrecht darf Microsoft 47 Prozent seiner Gewinne in Puerto Rico verbuchen, wo das Unternehmen mit der Regierung einen Steuersatz von 2 Prozent vereinbart hat. Zudem verringert der Konzern seine Steuerlast durch ähnliche Vereinbarungen in Irland und Singapur. In diesen beiden Länder und Puerto Rico verbuchte Microsoft in den zwölf Monaten per 30. Juni 64 Prozent seiner Vorsteuergewinne. Im selben Zeitraum verbuchte der Konzern die Hälfte seiner Umsätze in den USA.

Nach der Verabschiedung der Steuerreform könnte Microsoft seine Reserven im Ausland ohne Strafe und lediglich zu dem einmalig reduzierten Steuersatz zurückführen. 95 Prozent der Barreserven des Unternehmens, also 132 Milliarden Dollar, liegen derzeit außerhalb der USA. Nur Apple hat einen größeren Schatz mit Ausland: 94 Prozent seiner Reserven oder 252 Milliarden Dollar bunkert Apple dort. Microsoft hat dieses Jahr mindestens 18 Lobbyfirmen dafür bezahlt, die Politik von den Steuerreformen zu überzeugen, wie Dokumente des US-Senats zeigen.

Es ist trotz allem unklar, ob es sich für Microsoft in Zukunft lohnen würde, keine Gewinne mehr im Ausland zu verbuchen. Vertreter des US-Außengebiets Puerto Rico kritisieren, dass die Steuerreform die Wirtschaft des Landes belasten würde - und das zu einem Zeitpunkt, da sich das Land von schweren Sturmschäden und einer Schuldenkrise erholt.

