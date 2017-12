Aschheim - Lars Müller-Lambrecht wird zum 01.01.18 neuer Geschäftsführer der European Bank for Financial Services (ebase), so ebase in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er folgt damit auf Marc Schäfer, der das Unternehmen zum 31.12.17 verlässt. Dem Vorgehen hat sowohl der Aufsichtsrat als auch die Aufsicht zugestimmt.

