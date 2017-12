Der US-Kongress wird über die endgültige Fassung des Steuerplans abstimmen Der Plan könnte die US-Wirtschaft mit einem fiskalischen Impuls unterstützen EURUSD befindet sich aktuell in einer Konsolidierung, könnte allerdings eine Schulter-Kopf-Formation ausgebildet haben US500 verbucht weitere Gewinne und nähert sich der 2.700 Punkte-Marke

Zusammenfassung:Die letzte Handelswoche vor Weihnachten könnte für einige wichtige Finanzmärkte, wie die Aktien an der Wall Street und den USD, entscheidend sein. Es ist über ein Jahr her, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde und es ist höchste Zeit für ihn und die Republikaner, ihre Versprechen zu halten. In dieser Analyse geben wir einen Überblick über die kommenden Abstimmungen zum Steuerplan und werfen einen Blick auf den EURUSD sowie den US500. Worum geht es in dem Plan? Der Steuerplan wird von den Republikanern als dringend notwendige und umfassende Überarbeitung der amerikanischen Steuergesetzgebung geworben. In der Tat sind die Veränderungen sehr weit gefasst. Am wichtigsten ist, dass dieser eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 35 auf 21% beinhaltet und einige temporäre Vergünstigungen für Einzelpersonen vorsieht. Während der Plan für die Geschäftsaktivitäten eindeutig vorteilhaft ist, da der Körperschaftsteuersatz reduziert wird und kleine Unternehmen von erheblichen Steuerbegünstigungen ...

