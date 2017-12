Schon jetzt wehrt Japans Militär Raketen zu Land und zur See ab. Nun will die Regierung das Land mit einem weiteren System gegen nordkoreanische Raketen schützen. Der Region droht eine Aufrüstungsspirale.

Nordkoreas Aufstieg zur Atommacht hat einen Nutznießer: die Rüstungsindustrie. Am Dienstag beschloss Japans Regierung, seine Raketenabwehr weiter aufzurüsten. Zusätzlich zur bisherigen zweistufigen Abwehr will das Land nun zwei landgestützte Aegis-Systeme vom amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin für jeweils mindestens 750 Millionen Euro stationieren.

Sie ergänzen die seegestützten Aegis-Systeme mit ihren Standard-Missile-3-Abfangraketen sowie und die mobilen PAC3-Batterien. Mit der Inbetriebnahme des neuen Systems will die Regierung dann einen Schutzschirm über die gesamte Inselgruppe spannen. Denn wegen der neuen Bedrohung aus Nordkorea müsse das Land "die Raketenabwehr grundlegend verbessern, um unser Land zu jeder Zeit und andauernd zu beschützen", begründete die Regierung ihre Entscheidung.

So verständlich dieser Wunsch scheint, so umstritten ist die Raketenabwehr in Asien. Erst voriges Jahr bestrafte China den zweiten asiatischen US-Alliierten Südkorea mit einer Art Wirtschaftskrieg. Denn der kapitalistische Süden der geteilten koreanischen Nation hatte es trotz Protesten Chinas gewagt, als Schutz gegen Nordkoreas Raketen das amerikanische Abwehrsystem Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) ...

