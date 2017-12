Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA2670002062 Fengro Industries Corp. 19.12.2017 CA31447L1094 Fengro Industries Corp. 20.12.2017 Tausch 1:1

CA75088B2012 Rainmaker Resources Ltd. 19.12.2017 CA45580J1012 Rainmaker Resources Ltd. 20.12.2017 Tausch 10,878:1

AU000000MNM6 Austar Gold Ltd. 19.12.2017 AU000000AUL8 Austar Gold Ltd. 20.12.2017 Tausch 1:1