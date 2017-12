IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. gibt Initial Flow Rates der ersten Viking Bohrungen bekannt

Saturn Oil + Gas Inc. gibt Initial Flow Rates der ersten Viking Bohrungen bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 19. Dezember 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass das Unternehmen erfolgreich die ersten beiden horizontalen Viking Bohrungen (101/9-31 und 102/9-31) in der Flaxcombe Region durchgeführt, fertiggestellt und in Produktion gebracht hat.

Die Bohrung 101/9-31 wurde auf eine berechnete Tiefe von 1.497 Meter niedergebracht und die 24 Phasen mit verschließbaren Hülsen verschlossen. Alle 24 Phasen wurden erfolgreich abgeschlossen und die Bohrung wurde am 08. Dezember in Produktion gebracht. Über die ersten zehn Tage hat die Bohrung insgesamt 1.140 Barrel 36° API Leichtöl gefördert. Die Bohrung hat in den vergangenen fünf Tagen im Durchschnitt mehr als 140 Barrel Leichtöl pro Tag gefördert.

Die Bohrung 102/9-31 wurde auf eine berechnete Tiefe von 1.489 Meter niedergebracht und die 23 Phasen mit verschließbaren Hülsen verschlossen. Alle 23 Phasen wurden erfolgreich abgeschlossen und die Bohrung wurde am 08. Dezember in Produktion gebracht. Über die ersten zehn Tage hat die Bohrung insgesamt 1.135 Barrel 36° API Leichtöl gefördert. Die Bohrung hat in den vergangenen fünf Tagen im Durchschnitt mehr als 150 Barrel Leichtöl pro Tag gefördert.

Das Unternehmen produziert per 19. Dezember mehr als 350 Barrel Erdöl pro Tag.

Die Bohrung und Fertigstellung dieser beiden ersten horizontalen Bohrungen verlief sehr gut. Auch wenn wir noch am Anfang der Förderung dieser Bohrungen stehen, sind wir von den anfänglichen Förderraten beeindruckt. Unser technisches Team hat seine Durchführungskompetenz in vielerlei Hinsicht bestätigt und wir freuen uns auf weitere Bohrungen im ersten Quartal 2018, so Scott Newman, Chief Operating Officer von Saturn.

Ergänzend zu der Unternehmensmitteilung vom 04. Dezember hat Saturn die Zustimmung der TSXV für die Eigenkapitalfinanzierung mit der Ausgabe von 3.412.000 Einheiten zu 0,15 CAD pro Einheit erhalten.

Über Saturn Oil + Gas Inc.

Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41870 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41870&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412 L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA80412L1076

AXC0190 2017-12-19/16:30