Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die picture alliance haben die Siegerinnen und Sieger des gemeinsamen Fotowettbewerbes "Mein Leben im Verein" gekürt. In der Kategorie "Sportleben" gewann ein Foto von Slava Berezovski, das den Jubel der frischgebackenen Weltmeister des Vereins Tanzbrücke Hamburg beim Dance World Cup 2017 festgehalten hat. Liebe zum Verein zeigen die Mitglieder des SC Münster 08, die mit Vereinsfahne für Fotograf Oliver Janke posierten. Dieses Foto überzeugte die Jury in der Kategorie "Vereinsleben". Ein Bild von Alex Lehnertz wurde in der Kategorie "Zusammenleben" geehrt. Es zeigt den Stolz einer Jugendgruppe des SSC Köln1998 auf den gemeinsamen Erfolg bei einer 4-Stunden-Staffel im Inline-Speed-Skating.



Die Preisverleihung fand im Deutschen Sport & Olympia Museum mit rund 130 Gästen statt. Für Stimmung im Publikum sorgte Kabarettist Dave Davis. Die kulturelle Brücke schlug Dr. Marcus Dekiert. Der Direktor des Kölner Wallraf-Richartz-Museums & Foundation Corboud sprach über die Integrationskraft von Kunst und Sport.



Die zahlreichen Einsendungen des Wettbewerbs, aus denen der Schauspieler Adnan Maral ("Türkisch für Anfänger"), die Olympioniken Selin und Timur Oruz (Hockey) und der dpa-Cheffotograf Michael Kappeler in einer lebhaften Jurysitzung neun Fotos in drei Kategorien ausgewählt haben, zeigen auf eindrucksvolle Weise und in ungewohnten Perspektiven die verschiedenen Aspekte sportbezogener Integrationsprozesse.



Während die erstplatzierten Vereine in den Kategorien "Vereinsleben", "Sportleben" und "Zusammenleben" je 1.000 Euro erhielten, nahmen die Fotografen je einen Gutschein für einen eintägigen Kurs bei einem picture alliance-Fotografen entgegen. Die zweit- und drittplatzierten Vereine empfingen einen Scheck in Höhe von 500 und 250 Euro. Zusätzlich wird picture alliance von den Siegervereinen professionelle Fotoreportagen erstellen. Das Deutsche Sport & Olympia Museum zeigt die prämierten Bilder sowie die Arbeiten, die nur knapp das Podium verpasst haben, bis zum 7. Januar 2018 in der Ausstellung "Gute Deckung". Danach wird die Ausstellung auf Wanderschaft gehen.



Den Fotowettbewerb "Mein Leben im Verein" hat der DOSB im Rahmen des Bundesprogramms "Integration durch Sport" (www.integration-durch-sport.de; https://twitter.com/DOSB_Integra) gemeinsam mit der Bildagentur picture alliance veranstaltet. Für Preisverleihung und Ausstellung stand das Deutsche Sport & Olympia Museum mit Räumlichkeiten und Expertise zur Seite. Die Schirmherrschaft hatte Walter Schneeloch inne, DOSB-Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung. Finanziell gefördert wird das Bundesprogramm "Integration durch Sport" durch das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).



Die Gewinner:



Kategorie Sportleben Platz 1: Slava Berezovski, Tanzbrücke Hamburg Platz 2: Oliver Vogel, Heidenheimer Sportbund 1846 Platz 3: Martin Faltermeier, Boxclub SC Bavaria 20 Landshut



Kategorie Vereinsleben Platz 1: Oliver Janke, SC Münster 08 Platz 2: Björn Westenberg, SV Borussia 08 Neuenhaus Platz 3: Hamish John Appleby, Spirit of Football



Kategorie Zusammenleben Platz 1: Alex Lehnertz, SSC Köln1998 Platz 2: Dieter Schumann, Dortmunder Boxsport 20/50 Platz 3: Nils Wüchner, SV 1845 Esslingen



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 50 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



