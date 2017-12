Unser Autor hat 2012 rund 20 Bitcoins gekauft - zum Preis von umgerechnet drei Euro pro Stück. Heute wäre das Investment mehr als 300.000 Euro wert. Eine kleine Weihnachtsgeschichte.

Der Bundesbank-Präsident warnt heute vor Spekulationen mit Bitcoin. "Es gibt viele Arten, wie man sein Geld verlieren kann", sagt Jens Weidmann. Immerhin: Ein Risiko für das gesamte Finanzsystem gehe von der virtuellen Währung noch nicht aus, nachdem der Bitcoin-Kurs zuletzt auf mehr als 20.000 Dollar in die Höhe geschossen war.

Immer, wenn ich Meldungen über neue Rekorde der Krypotwährung lese, geht es mir anders als dem Bundesbank-Präsidenten. Ich werde etwas wehmütig. Denn ich denke dann an das schicke Einfamilienhaus am Stadtrand, in dem ich nun wohnen, oder an den Bentley, den ich nun fahren könnte. Der Grund: Ich war beim Bitcoin-Hype außergewöhnlich früh dabei.

Im Februar 2012 habe ich insgesamt 20 Bitcoins für umgerechnet 60 Euro gekauft. Heute entspricht das beim aktuellen Bitcoin-Kurs dem Gegenwert von rund neun Kilogramm purem Gold oder mehr als 300.000 Euro. Doch meine Wasserhähne sind weiterhin aus Edelstahl.

Denn mir geht es wie vielen Menschen, die schon früh in Bitcoin investiert haben. Und die auch früh wieder ausgestiegen sind, nur um sich heute zu sagen: Hätte ich das mal früher gewusst.

So feiert die Bitcoin-Community etwa jedes Jahr am 22. Mai den "Bitcoin Pizza Day". An diesem Tag im Jahr 2010 bezahlte der Programmierer Laszlo Hanyecz ganze 10.000 Bitcoin für die Lieferung von zwei Pizzen. Die Transaktion gilt als erste, in der jemand eine echte Ware mit Bitcoin bezahlt hat. Die Sensation ist aber: Heute, siebeneinhalb Jahre später, wären Hanyecsz Bitcoins mehr als 188 Millionen US-Dollar wert.

Seit 2015 errechnet ein Twitter-Bot den Wert der beiden Pizzen tagesaktuell neu: ein vielsagender Index, der eine ziemlich passende Vorstellung von der rasanten Wertentwicklung des Bitcoin gibt.

Denn zwischen der Erfindung 2010 und dem ersten größeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...