Die Aktionäre von Nike (WKN:866993) hoffen auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Der Sportbekleidungsriese gibt seine Quartalsergebnisse bekannt, nachdem der Markt am Donnerstag, den 21. Dezember schließt - also mitten im Shopping-Chaos. Und während die Anleger immer pessimistischer werden, was das Geschäft des Konkurrenten Under Armour (WKN:A0HL4V) angeht, sind sie kürzlich zum gegenteiligen Urteil über Nike gekommen.



Schließlich gibt es gute Gründe, demnächst positive Nachrichten von Nike zu erwarten.

Aufschwung in den USA?

Zunächst einmal könnte Nike stärkere Nachfragetrends auf dem US-Markt, dem größten der Welt, sehen. Dieses Segment kämpft seit über einem Jahr, weil die Einzelhändler um immer weniger Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...