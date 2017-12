BRÜSSEL (dpa-AFX) - An einem nationalen Protesttag haben am Dienstag Zehntausende gegen eine geplante Rentenreform in Belgien demonstriert. Die Polizei schätzte die Menge in der Brüsseler Innenstadt auf etwa 25 000 Menschen, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Die Gewerkschaften mobilisieren unter anderem gegen die Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre. Regierungschef Charles Michel griff die Kritiker scharf an. Die Gewerkschaften und die Opposition verbreiteten "Lügen" und "Fake News" über die Reformpläne seiner Regierung, sagte der Liberale dem Sender VRT./vsr/DP/men

