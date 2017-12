Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Der globale Omni-Channel-Lifestyle-Marktführer entscheidet sich für die PLM-Lösung von Centric Software, um das Time-to-Market zu beschleunigen



Frank And Oak, die Omni-Channel Bekleidungsmarke für Männer und Frauen, hat sich für die Product Lifecycle Management (PLM)-Lösung von Centric Software entschieden. Centric Software bietet innovative Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/620268/Frank_and_Oak.jpg )



Frank And Oak wurde 2012 gegründet und ist in den letzten fünf Jahren stark gewachsen. In Nordamerika hat sich das Unternehmen als Lifestyle-Marke etabliert. Das in Montreal ansässige Unternehmen besitzt 16 Einzelhandelsstandorte in ganz Kanada, einschließlich Ladengeschäfte, Mall- und Pop-up-Stores. Diese vertikal integrierte Marke entwirft, fertigt und verkauft eine durchdachte Kollektion von Premium-Bekleidung und -Accessoires. Wöchentlich werden neue Produkte auf den Markt gebracht.



Am Anfang erfolgten die Kommunikation und der Aufbau des Produktsortiments bei Frank And Oak über E-Mail und Dokumentenaustausch. Frédéric Boivin, Vice President Merchandising bei Frank And Oak, erklärt, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren sehr schnell expandiert ist. Um die Zukunftspläne von Frank And Oak zu unterstützen, hat das Unternehmen intensiv nach einem PLM-Partner gesucht.



"Um das Time-to-Market zu reduzieren, müssen wir unsere Prozesse in Einklang mit Best Practices der Branche optimieren und eine gemeinsame Plattform für unsere Teams einrichten", so Boivin. "Centric PLM ermöglicht eine stärkere Zusammenarbeit zwischen unseren internen Teams und externen Partnern. Unser Ziel ist eine "Single Version of the Truth", um für eine effiziente Kommunikation zu sorgen und die Genauigkeit zu maximieren."



Boivin fährt fort: "Frank And Oak ist darauf fokussiert, ein Produkt mit hervorragender Qualität zu einem attraktiven Preis anzubieten. Centric unterstützt uns, indem unsere Teams effizienter zusammenarbeiten können, um die Produktentwicklung zu optimieren und gleichzeitig eine gute Passform und Qualität sicherzustellen. Wir können weiterhin Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis entwickeln."



"Centric PLM ist benutzerfreundlich, einfach zu erlernen und wir wissen, dass die Lösung mit uns wächst und anpassbar ist. "Bislang hat sich Centric als äußerst professionell, kompetent und hilfsbereit erwiesen. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit", fügt Boivin hinzu.



"Wir sind sehr erfreut, Frank And Oak als unseren neuesten kanadischen Kunden willkommen zu heißen," so Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software. "Auch wenn es sich bei Frank And Oak um ein junges Unternehmen handelt, hat es bereits eine starke Produktidentität entwickelt und eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Wir freuen uns, ihre Ambitionen zu unterstützen und mit ihnen auch in der Zukunft zusammenzuarbeiten."



Frank And Oak (http://www.frankandoak.com)



Frank And Oak bietet stylische Bekleidung und Beratung für die wichtigen Momente im Leben und ist eine Marke für Kunden, die gut leben und sich entsprechend kleiden möchten. Durch die Kombination aus durchdachtem Produktdesign und Beratung über immersive digitale, Shop- und Content-Erfahrungen hat Frank And Oak seine Rolle als Retailer erweitert und definiert das Einkaufserlebnis neu. Frank And Oak entwickelt sich fortlaufend weiter und agiert vorausschauend. Das Unternehmen bietet seinem immer größer werdenden Kundenstamm Premium-Design und einen erstklassigen Kundendienst. Produkte von Frank And Oak können über frankandoak.com (Versand in mehr als 40 Länder weltweit) und 14 Frank And Oak Stores in Nordamerika erworben werden.



Centric Software (http://www.centricsoftware.com)



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet Centric Software den angesehensten Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgüter eine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM), bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleine Unternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete, einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisse aus der Branche.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.



Copyright 2017, Centric Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: Centric Software newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122902 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122902.rss2



Pressekontakt: Jennifer Forsythe jforsythe@centricsoftware.com Europa: Kristen Salaun Batby ksalaun-batby@centricsoftware.com Asien: Lily Dong lily.dong@centricsoftware.com Phone: +33 (0)6 87 88 23 22