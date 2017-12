Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG

Hamburg, 19.12.2017

Überblick O Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 94a BörseG ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Fabasoft AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH Sitz: Hamburg Staat: Deutschland 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 19.12.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

% der % der Total Gesamtzahl Stimmrechte, Stimmrechte, die von der

die zu die Finanz-/ beiden Stimmrechte Aktien sonstigen in % des gehören Instrumente (7.A + Emittenten (7.A) repräsentieren 7.B) (7.B.1 + 7.B.2) Situation am 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11.000.000 Tag der Schwellenberührung Situation in der 9,09 % 9,09 % vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte % der Stimmrechte

Direkt Indirekt Direkt Indirekt (§ 91 (§ 92 BörseG) (§ 91 (§ 92 BörseG) BörseG) BörseG) AT0000785407 0 0 0,00 % 0,00 % SUBTOTAL A 0 0,00 %

B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der % der

Instruments Stimmrechte Stimmrechte die erworben werden können

SUBTOTAL B.1

B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches Anzahl der % der

Instruments oder Cash Stimmrechte Stimmrechte Settlement SUBTOTAL B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: X Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. O Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

-

Hamburg am 19.12.2017

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

ISIN AT0000785407

