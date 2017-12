New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind nach dem jüngsten Rekordlauf wieder vorsichtig geworden. Der Handelsstart an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen fiel vor der an diesem Dienstag erwarteten Abstimmung über die Steuerreform verhalten aus. Zuletzt rutschten die wichtigsten Aktienindizes der Vereinigten Staaten dann in die Verlustzone.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 24'754,71 Punkte, nachdem er - wie die anderen Indizes auch - tags zuvor noch eine neue Bestmarke erreicht hatte. Der S&P 500 verlor 0,06 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...