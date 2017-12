Bonn (ots) - 2017 begann in der Türkei unter einem dunklen Stern: In der Silvesternacht schoss sich ein Mann den Weg in die Nobeldisko Reina frei und tötete 39 Menschen. Später bekannte sich der sogenannte Islamische Staat zu diesem Terroranschlag. Nicht nur der Terror verunsichert die Menschen im Land. Seit dem Putschversuch 2016 geht der türkische Staat mit Härte auch gegen Oppositionelle und Kritiker vor. Die Wirtschaft steht massiv unter Druck. Viele internationale Unternehmen haben ihre Investitionen vorerst zurückgestellt. Mit der Verhaftung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner erlitten die deutsch-türkischen Beziehungen einen regelrechten Schock. Mittlerweile scheint sich das Verhältnis von Ankara und Berlin ein wenig zu normalisieren, aber auch das sehen viele Beobachter skeptisch.



Zum Ende des Jahres blickt Oliver Mayer-Rüth, Korrespondent im ARD-Studio Istanbul, für phoenix zurück in der WeltTour Türkei 2017.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de