Dow Jones - Ziel übererfüllt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

zuletzt wurde an dieser Stelle ein Aufwärtsziel von 24.785 Punkten für den Dow Jones Industrial Average ausgegeben, das sich wieder einmal als zu konservativ herausstellte. Der Index schoss sofort zu Wochenbeginn über diese Marke hinaus, zeigt heute in den ersten Handelsminuten aber Schwäche.



Ein Rücklauf an das Ausbruchsniveau bei 24.666 Punkten muss folglich einkalkuliert werden. Von dort aus hätte der Index wieder gute Chancen, die Rally fortzusetzen. Ebenfalls gut unterstützt ist der Dow Jones Industrial Average um 24.500 Punkte. Erst wenn diese Marke bricht, wäre ein Gapclose bei 24.386 Punkten einzuplanen.

Fangen die Käufer die Intraday-Schwäche heute dagegen direkt wieder auf, wird es darauf ankommen, ob auch ein Anstieg über 24.876 Punkte gelingt. Erst dann wäre die Konsolidierung beendet und die runde 25.000-Punkte-Marke bis zum Jahresende ein realistisches Ziel.

Bei aller Euphorie rund um die US Steuerreform sollte man sich im Klaren sein, dass bereits im Vorfeld viel in den Kursen eingepreist wurde. Ein "Sell the facts" könnte es in den kommenden Wochen bzw. im ersten Quartal in Teilen durchaus geben.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2017 - 19.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 19.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

