FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Dienstagnachmittag. Händler führen dies jedoch nur auf ein ruhiges Vorweihnachtsgeschäft zurück. Die Stimmungslage ist unverändert gut. Stützend wirken starke Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA sowie die Hoffnung auf die am Abend im US-Kongress zur Verabschiedung anstehende US-Steuerreform.

Zwar hatten die Börsen dies bereits am Vortag ausgiebig gefeiert, doch könnte der erfolgte Startschuss für die Jahresendrally die Kurse noch ein wenig weiter nach oben tragen. Etwas bremsend wirkt der Euro, der etwas über die Marke von 1,18 Dollar springt. Der DAX gibt um 0,2 Prozent nach auf 13.285 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent tiefer bei 3.598 Zählern.

Augen auf US-Steuerreform

Die erwartete US-Steuerreform bringt momentan neues Geld an die Börsen. Dort wird davon ausgegangen, dass die US-Steuerreform am Abend mit knapper Mehrheit auf den Weg gebracht wird. Wird der Gesetzestext von Senat und Repräsentantenhaus verabschiedet, dürfte US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten das Gesetz unterzeichnen. Dieses sorgt unter anderem dafür, dass für US-Unternehmen sowie in den USA tätige Unternehmen die Steuerlast sinkt.

Einer Studie der VP-Bank zufolge hat der durchschnittliche Steuersatz der im S&P-500 enthaltenen Unternehmen im Vorjahr noch rund 24,5 Prozent betragen. Tritt nun 2018 die Reform in Kraft, ergäbe das für den Index ein Gewinnplus pro Aktie von 141 US-Dollar für das neue Jahr. Der S&P-500-Index hätte dadurch ein Steigerungspotenzial von gut 5 Prozent. Auch europäische und deutsche Unternehmen, die hohe Umsätze in den USA generieren, profitierten von der US-Steuersenkung.

Globale Konjunktur brummt - Ifo & US-Baubeginne

Die Konjunkturlok dampft derweil auf der ganzen Welt weiter. Starke Daten aus den USA und Deutschland setzen daher die Anleihemärkte unter Druck und treiben die Zinsen. Das Kursbarometer der 10-jährigen Bundesanleihen, der Bund-Futures, fällt deutlich unter die wichtige Marke von 163 Prozent. In Deutschland hatte der Ifo-Index erneut das sehr hohe Niveau mit 117,2 Punkten verteidigt. Gleichzeitig beschleunigt sich der US-Immobilienmarkt. Die Baubeginne sprangen selbst im November um 3,3 Prozent, während ein Minus von über 3 Prozent erwartet wurde.

Neuerlicher Kurseinbruch bei Steinhoff

Bei den Einzelunternehmen ragen Steinhoff mit einem neuerlichen Kurseinbruch von 20 Prozent hervor. Grund sind große Sorgen rund um das laufende Treffen des Unternehmens mit seinen Kreditgebern. "Das ist die entscheidende Weichenstellung für die Zukunft", sagt ein Händler: "Heute ist quasi D-Day für Steinhoff". In der Nacht zum Mittwoch seien daraus veröffentlichungspflichtige Adhoc-Mitteilungen zu erwarten.

Eine dazu am Mittag von Steinhoff veröffentlichte Präsentation kam im Handel sehr schlecht an. Sie lasse den Eindruck aufkommen, dass der Einzelhändler unter dem Abzug von Krediten leide, deren Ende nicht absehbar sei, und man kaum Überblick über die Finanzsituation habe.

Auch die Jahreszahlen von Elektronik-Händler Ceconomy kommen nicht gut an. Die Aktien fallen 3,3 Prozent. Als enttäuschend wird vor allem der Gewinnausblick eingestuft. So sollen die EBIT und EBITDA "mindestens im mittleren einstelligen" Prozentbereich steigen, während der Marktkonsens bereits 8 Prozent Plus erwartet.

Chinesische Hausse bei Dialog

Bei Dialog Semiconductor sorgen Chinesen wieder einmal für steigende Kurse, die Aktien springen um 9,6 Prozent. Am Vorabend teilte der chinesische Großaktionär Tsinghua University mit, seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt zu haben. Spannend sei in diesem Zusammenhang auch, dass Dialog zuletzt vermeldet habe, die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei auszubauen.

Trotz Vorweihnachtszeit geht es munter weiter im M&A-Bereich. Der britische Versicherer Old Mutual verkauft sein Fondsgeschäft an die Beteiligungsgesellschaft TA Associate für 600 Millionen Pfund. In den betreuten Fonds schlummert ein Vermögen von 25,7 Milliarden Pfund. Mit Old-Mutual-Aktien geht es 4,4 Prozent nach oben.

Mit 1,3 Prozent Aufschlag zeigen sich Hugo Boss nach optimistischen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Mark Langer zum Weihnachtsgeschäft und dem neuen Jahr. 2018 will Boss deutlich stärker als der Markt wachsen, dort wird ein Marktwachstum von plus 3 bis 4 Prozent veranschlagt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.598,38 -0,31 -11,04 9,36 Stoxx-50 3.208,65 -0,28 -8,96 6,58 DAX 13.285,52 -0,20 -26,78 15,72 MDAX 26.454,81 0,04 10,54 19,23 TecDAX 2.565,80 0,20 5,23 41,62 SDAX 11.879,00 0,48 56,23 24,79 FTSE 7.552,00 0,20 14,99 5,73 CAC 5.403,01 -0,32 -17,57 11,12 Bund-Future 162,55 -0,75 1,68 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,20% 1,1793 1,1802 +12,4% EUR/JPY 133,33 +0,77% 132,32 132,62 +8,5% EUR/CHF 1,1668 +0,11% 1,1655 1,1637 +8,9% EUR/GBP 0,8847 +0,75% 0,8781 1,1352 +3,8% USD/JPY 112,84 +0,60% 112,18 112,36 -3,5% GBP/USD 1,3357 -0,58% 1,3434 1,3395 +8,3% Bitcoin BTC/USD 17.901,54 -3,91% 17.256,95 18.834,12 1.775,11 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,37 57,16 +0,4% 0,21 +0,7% Brent/ICE 63,66 63,41 +0,4% 0,25 +8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,70 1.262,28 -0,0% -0,58 +9,6% Silber (Spot) 16,12 16,15 -0,2% -0,02 +1,2% Platin (Spot) 917,50 911,50 +0,7% +6,00 +1,5% Kupfer-Future 3,13 3,12 +0,1% +0,00 +23,8% ===

December 19, 2017 10:20 ET (15:20 GMT)

