Dax tritt auf der Stelle

Ifo Index und US Steuerreform

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Nach der Rally zum Wochenstart nehmen Anleger am Dienstag wieder den Fuß vom Gas. Nach schwachem ifo Index tritt der Dax auf der Stelle und pendelt um 13.300 Punkte. Siemens sind nach einer Empfehlung gesucht

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt die US-Steuerreform, die noch vor Weihnachten verabschiedet werden soll. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich am Jahresende überraschend eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex sank im Dezember auf 117,2 Zähler von dem im Vormonat erreichten Rekordwert von 117,6 Punkten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen unveränderten Wert von 117,5 Punkten erwartet. "Zur Weihnachtszeit ist die Stimmung in den deutschen Chefetagen ausgezeichnet, aber nicht mehr ganz so euphorisch wie im Vormonat", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Umfrage bildet erstmals in vollem Umfang die Reaktion auf das Scheitern der Jamaika-Sondierungen ab.

Siemens-Kraftwerkssparte erhält Großauftrag aus Russland

Siemens-Chef Joe Kaeser sagte, der Auftrag ändere nichts an dem angekündigten Umbau der Kraftwerkssparte. Allerdings räumte Kaeser Fehler in der Kommunikation ein und will nochmal auf die Gewerkschaft zugehen. Eine einvernehmliche Lösung ist wichtiger als ein oder zwei Punkte Marge, sagte Kaeser.

BMW erreicht Marke von 100.000 Elektro- und Hybridautos Kurz vor Jahresende hat BMW sein Absatzziel für Elektro- und Hybridautos in diesem Jahr erreicht. Die Münchner lief am Montag das 100.000. elektrifizierte Fahrzeug vom Band: BMW-Chef Harald Krüger übergab den i3 persönlich an einen 80 Jahre alten Kunden aus Nordrhein-Westfalen. Bis 2025 will BMW 25 elektrifizierte Modelle anbieten, zwölf davon rein batteriebetrieben. Durch größere Stückzahlen und mehr Gleichteile sollen die Kosten sinken.

Finanziert werden soll der teure Umstieg durch große Fahrzeuge wie den für 2018 angekündigten Riesen-SUV X7 oder den 8er.

Ceconomy will profitabler arbeiten Die Einzelhandelsholding Ceconomy will mit ihren Töchtern Media Markt und Saturn nach der Unabhängigkeit vom Handelsriesen Metro mehr Umsatz und Gewinn einfahren. Ceconomy hatte im Geschäftsjahr 2016/17 operativ etwas mehr verdient. Das Ebit vor Sonderfaktoren legte um rund sechs Millionen Euro zu auf 471 Millionen Euro, im vierten Quartal waren es 244 (Vorjahr: 207) Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2016/17 eine Dividende von 0,26 Euro je Stammaktie erhalten.

Börse Stuttgart TV

Das Börsenjahr 2017 ist schon fast wieder vorüber und natürlich wollen wir heute einmal mehr auf das bevorstehende Börsenjahr blicken. Wo liegen Chancen? Wo gibt es vielleicht auch Risiken? Volker Meinel von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14769

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, pendelt heute mit überschaubaren Ausschlägen zwischen 10 und 30 Punkten leicht im Plus. Es herrscht ein kleiner Überhang an Anlegern vor, die auf festere Dax Kurse setzen.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs beobachten Händler heute starke Käufe von Calls auf Siemens. Anleger folgen offensichtlich einer Empfehlung.

Bei den Optionsscheinen werden Calls auf Autodesk verstärkt verkauft. Calls auf die Bank of America werden dagegen gekauft. In beiden Fällen machen Händler die Empfehlung eines Börsenbriefs dafür verantwortlich.

