Nach der Seitwärtsbewegung im Bereich der 112,50, konnte der USD/JPY in den vergangenen Stunden an Wert zulegen und seine gesamten Verluste vom Montag abbauen. Der Tagesgewinn des Paares beträgt aktuell 0,24 % bei 112,82. Der US-Dollar-Index, der zum Wochenbeginn unter Druck stand, fiel am Montag 93. Mit dem asiatischen und europäischen Handel notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...