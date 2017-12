FMW-Redaktion

In den letzten Tagen hatten wir mehrfach über die Steinhoff-Aktie berichtet. Fast jeden Tag gibt es neue Infos oder Gerüchte. Über allem schwebt der große Bilanzskandal, von dem niemand weiß, wie groß er tatsächlich ist. Das Unternehmen veranstaltet aktuell gerade eine Konferenz in London mit seinen Gläubigern. In diesem Zusammenhang hat Steinhoff eine Präsentation veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass man den Umfang der Unregelmäßigkeiten in Bilanz und Jahresabschluss noch nicht abschätzen könne. Immer noch nicht? Da muss ja einiges im Dunkeln liegen!

Auch verweist man heute darauf, dass Banken immer öfter Kreditlinien für Steinhoff streichen oder aussetzen würden. Auch würden Kreditversicherungen Deckungszusagen streichen. Das sieht nicht danach aus, dass die Gläubiger fest zu Steinhoff ...

