Ab März können sich Gründer über eine staatliche Plattform Hilfe einholen. Auch Finanzierungsmöglichkeiten sollen zentral vermittelt werden. Als Betreiber fungieren das Bundeswirtschaftsministerium und die Förderbank KfW.

Das Bundeswirtschaftsministerium und die staatliche Förderbank KfW wollen Wachstumsfirmen mit einer neuen Plattform besser unterstützen. Von März 2018 an sollen sich Gründer über das Portal kostenlos Rat und Finanzierungen einholen können, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Pilotphase des Projekts sei bereits gestartet. Mehr als 35 zentrale Partner aus der Finanzbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...