Haften rumänische Richter künftig aus eigener Tasche für Justizfehler? Ein neues Gesetz, dem das Parlament zugestimmt hat, sieht das vor. Auf den Straßen des Landes kommt es zu Protesten, auch die EU meldet Bedenken an.

Richter und Staatsanwälte in Rumänien sollen nach dem Willen des Parlaments künftig mit ihrem persönlichen Vermögen für Justizirrtümer haften. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Dienstag vom Senat gebilligt wurde. Das Abgeordnetenhaus hatte schon früher zugestimmt. Sollte die Regelung in Kraft treten, dürfte es die Bereitschaft von Richtern und Staatsanwälten zu energischen Ermittlungen stark vermindern. Bisher galt die persönliche Haftung nur als Kann-Regelung, jetzt ist der Staat ...

