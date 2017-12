NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind nach dem jüngsten Rekordlauf wieder vorsichtig geworden. Der Handelsstart an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen fiel vor der an diesem Dienstag erwarteten Abstimmung über die Steuerreform verhalten aus, dann drehten die Indizes in die Verlustzone. Die besser als erwartet ausgefallenen November-Daten aus der Bauwirtschaft fanden nur am Rande Beachtung. Die Baubeginne waren überraschend gestiegen, die Baugenehmigungen weniger stark als erwartet gefallen.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24 747,31 Punkte, nachdem er - wie die anderen Indizes auch - tags zuvor noch eine neue Bestmarke erreicht hatte. Der S&P 500 verlor 0,16 Prozent auf 2685,89 Punkte. An der Nasdaq, wo der Composite-Index zu Wochenbeginn erstmals die 7000-Punkte-Hürde überwunden hatte, wurden ebenfalls Kursrückgänge verbucht. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,56 Prozent auf 6476,58 Punkte abwärts.

Aktuell sieht es so aus, als erhalte die von Präsident Donald Trump initiierte Steuerreform in beiden Kammern des Kongresses eine republikanische Mehrheit. Zunächst wird das Repräsentantenhaus abstimmen, wo Trumps Partei klar die Mehrheit hat. Danach, das könnte dann auch erst Mittwoch werden, steht die Abstimmung des Senats an.

Herzstück der Reform ist eine Unternehmenssteuersenkung von bisher 35 auf 21 Prozent. Diese versprochene Steuererleichterung wirke sich zwar rein rechnerisch positiv auf die Unternehmensergebnisse aus, "wäre da nicht die Tatsache, dass die aktuellen Steuerquoten bereits deutlich niedriger sind", kommentierten die Analysten der Societe Generale kritisch. Zwar gebe es durchaus und dennoch positive Effekte, "doch ist jeder einzelne davon inzwischen eingepreist".

Unter den Einzelwerten im Dow nahmen die Anteile der Investmentbank Goldman Sachs zusammen mit Apple den letzten Platz ein mit minus einem Prozent. Das japanische Analysehaus Nomura hatte das Papier des iPhone-Herstellers von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und zugleich das Kursziel von 185 auf 175 US-Dollar gesenkt. Die durch die Markteinführung des iPhone X bedingten Kurssteigerungen dürften sich erschöpft haben, glaubt Analyst Jeffrey Kvaal.

Die Aktien von Walt Disney stiegen an der Dow-Spitze hingegen um ein Prozent. Die Papiere des Handelskonzerns Wal-Mart gewannen an zweiter Stelle 0,7 Prozent. In einer Studie lobte die Citigroup die aggressive Multivertriebskanal-Strategie von Wal-Mart, die das Umsatzwachstum signifikant beschleunigen dürfte. Die Bank hob daher das Kursziel der Aktie an.

Die Papiere von Navistar zogen außerhalb der großen Indizes Interesse auf sich. Der Umsatz des Lastwagenbauers, an dem Volkswagen zu rund einem Sechstel beteiligt ist, wuchs im vierten Geschäftsquartal deutlich. Zudem gab Navistar bekannt, dass 2018 zum besten Jahr der Lkw-Branche in dieser Dekade werden könnte. Die Aktie stieg daraufhin um 6,5 Prozent./ck/men

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0207 2017-12-19/17:06