Lieber Leser,

die Dialog Semiconductor Aktie war in den vergangenen Wochen bei den Anlegern in Ungnade gefallen, nachdem ein Bericht der japanischen Zeitung Nikkei andeutete, Apple als größter Kunde könnte bereits im nächsten Jahr mit der Eigenproduktion von Energiechips beginnen. Die Aktie durchbrach damit alle relevanten Unterstützungen und befindet sich daher aus charttechnischer Sicht in einem Abwärtstrend. Der positive Newsflow in der vergangenen Woche hat den Einbruch allerdings ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...